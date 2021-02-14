Предоставляю услуги по банкротство физических лиц в Благовещенске - цена услуги, отзывы о юристе, оформление процедуры. Бесплатная констультапция юриста: 8-914-396-88-07
Если вы хотите узнать цену на банкротство физического лица в Благовещенске, то вам необходимо обратиться к нам с вашей задолженностью. Так как нет одной фиксированной стоимости на услуги юриста. Все долги разные, как по виду, так и по денежной сумме, поэтому стоимость обговаривается при личной консультации (консультация бесплатная).Звоните прямо сейчас и мы обсудим с вами ваши денежные трудности. Телефон для связи: +7 914-396-88-07
Спишем штрафы за административные наказания
-штраф за лишение прав по ст 12.7 КоАП РФ-полежат списанию все виды административных наказаний
Остановим начисление новых штрафных санкций.
Спишем пени и неустойки по кредитам, займам, долгам ЖКХ
Проанализируем, как вам выгоднее банкротиться — в качестве предпринимателя или физического лица.
Спишем пени и неустойки по кредитам, займам, долгам ЖКХ.
Для процедуры банкротства достаточно расписки между вами и тем, кто вам дал средства.
Подтвердим вашу несостоятельность, и долг будет полностью аннулирован.
Поможем вам разрешить неприятные ситуации с государственными органами:
-любые обязательства перед фнс
-налоги на имущество и транспорт
Согласно законодательным стандартам, размер долга для подачи заявки на банкротство должен составлять не меньше 500 000 рублей, а термин просрочки – от 90 календарных суток. При этом есть и исключения из правил, когда сумма может варьироваться до 50 до 500 тыс. руб. Наши специалисты поделятся тонкостями и особенностями заключения сделки.
Естественно, у вас есть такое право. Для этого нужно сформировать заявление для Арбитражного суда по месту прописки. Однако в таком случае вы будете взаимодействовать с независимым арбитражным сотрудником, работающим в пользу кредиторов.
Она остается в вашей собственности, если речь не идет об ипотечном жилье.
Если оно рассматривается как средство для реализации, скорее всего его выставят на торги для погашения задолженности.
Для физических лиц основные сложности связаны с тем, что повторную процедуру можно будет пройти не раньше, чем через 5 лет. В остальном особые неприятности отсутствуют. Если собственность отсутствует, суд будет вынужден списать с вас долги.
Важный платеж – вознаграждение финансового учреждения и государственная пошлина. Затраты на услуги юристов составляются в индивидуальном порядке и зависят от суммы долга, количества кредитов и имущества, которое есть в вашем распоряжении.
Нет, каждый человек может стать банкротом, согласно законодательству.
Законодательство не запрещает брать средства в долг после объявления себя банкротом. При этом заемщику придется предоставить документы о прохождении процедуры банкротства в течение 5 последних лет.
Скорее всего, вам не удастся комфортно пользоваться банковскими продуктами и картами. Список ограничений негативно сказывается на качестве жизни.
Подобный сценарий допускается, особенно если заемщик заведомо предоставляет ложные данные или обвиняется в недобросовестном оформлении кредитов. Обманывать государственные органы крайне не разумный шаг, который может повлечь неприятные последствия.