Услуги банкротства физических лиц

Предоставляю услуги по банкротство физических лиц в Благовещенске - цена услуги, отзывы о юристе, оформление процедуры. Бесплатная констультапция юриста: 8-914-396-88-07

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Банкротство физических лиц в Благовещенске - цена услуги, оформление процедуры.

Если вы интересуетесь вопросом – как официально списать долги по кредитам в городе Благовещенске, то мы говорим, что сегодня это возможно. И связано это с выходом нового закона, который предусматривает и разрешает осуществлять банкротство физических лиц, а так же индивидуальных предпринимателей.

К примеру, вы взяли потребительский кредит около 1 миллиона рублей, потеряли работу и не можете его выплачивать – в данном случае закон пойдет вам на встречу, так как потеря работы является веской причиной в случае платежеспособности физического лица. Причем виды долгов для банкротства физ.лиц рассматриваются самые разные:
  • банковские кредиты
  • задолженности по жкх
  • штрафы
  • пени
  • и многие другие.

Данной деятельностью занимается юрист по банкротству

Банкротством физических лиц занимается специалист в данной области – юрист по банкротству. Он знает, какие документы необходимо собрать, в какие инстанции обратиться. И сделать это быстро и оперативно. Только такой специалист, как юрист по списанию долгов (кредитов),поможет вам решить ваши проблемы с задолженностью.

Банкротство физических лиц в Благовещенске – цена услуги

Если вы хотите узнать цену на банкротство физического лица в Благовещенске, то вам необходимо обратиться к нам с вашей задолженностью. Так как нет одной фиксированной стоимости на услуги юриста. Все долги разные, как по виду, так и по денежной сумме, поэтому стоимость обговаривается при личной консультации (консультация бесплатная).Звоните прямо сейчас и мы обсудим с вами ваши денежные трудности. Телефон для связи: +7 914-396-88-07

Типы долгов которые
входят в спектр наших услуг

Банковские кредиты и карты:

Зарегистрированные в МФО, государственных и частных банковских учреждениях.
Традиционные займы, ипотека, кредиты на авто и займы под залог недвижимости/другого имущества
Карты с разным лимитом и термином эксплуатации
Списать долги

Штрафы

Спишем штрафы за административные наказания

-штраф за лишение прав по ст 12.7 КоАП РФ-полежат списанию все виды административных наказаний

Списать долги
Штрафы
Мы списываем штрафные наказания за административные правонарушения, например, за лишение водительского удостоверения по ст. 12.7 КоАП Российской федерации.
Коммунальные платежи
Есть возможность списать задолженность за коммунальные услуги (энергоснабжение, отопление и подачу газа), а также избавиться от долгов управляющим компаниям. Независимо от вашего статуса (собственник или арендатор жилья), мы поможем избежать наращивания долгов законным путем.
Пени и неустойки
Наша компания защитит вас от появления новых штрафных санкций, пеней и неустоек по долгам, займам, коммунальным платежам и прочим видам задолженностей

Пени и неустойки

Остановим начисление новых штрафных санкций.

Спишем пени и неустойки по кредитам, займам, долгам ЖКХ

Списать долги
Долги в результате предпринимательской деятельности
Выполним анализ и предложим эффективный алгоритм прохождения процедуры банкротства предпринимателям. Избавим вас от задолженностей по коммунальным услугам, займам и кредитам.

ДОЛГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проанализируем, как вам выгоднее банкротиться — в качестве предпринимателя или физического лица.

Спишем пени и неустойки по кредитам, займам, долгам ЖКХ.

Списать долги
Займы у физических лиц
Чтобы оформить процедуру банкротства, потребуется лишь предоставить расписку между вами и кредитором. В случае подтверждения вашей несостоятельности долг будет полностью аннулирован.

Займы у физических лиц

Для процедуры банкротства достаточно расписки между вами и тем, кто вам дал средства.

Подтвердим вашу несостоятельность, и долг будет полностью аннулирован.

Списать долги
Налоги
Устраняем конфликтные ситуации с государственными организациями, появившиеся из-за проблем с фнс-налогами на транспорт и имущество

Налоги

Поможем вам разрешить неприятные ситуации с государственными органами:

-любые обязательства перед фнс

-налоги на имущество и транспорт

Списать долги
Пройти тест
и узнать цену
банкротства

Плюсы работы
с нами

Собираем документы
сами

Мы сами занимаемся подготовкой документации и лишаем вас необходимости самостоятельно бегать по различным учреждениям.

Защита имущества

Защита частной собственности. Мы сделаем все необходимое, чтобы вы не потеряли недвижимость, автомобиль или другие материальные ценности.

Гарантия списания долга

Гарантии устранения задолженностей. В пункте 4.4. прописана гарантия решения проблемных ситуаций с кредитами.

Ответьте на 7 вопросов и узнайте стоимость банкротства

Что вы  получите
после оказания услуги

Не будете вынуждены искать и отдавать последние средства.

Связываясь с нашими экспертами, вы лишаете себя необходимости платить пени и штрафы кредиторам.

Избавляетесь от назойливых звонков и визитов сотрудников банков и коллекторов.

Согласно закону, любые поводы для беспокойства должника во время проведения процедуры банкротства отсутствуют. После списывания долгов подобная необходимость вообще отпадет.
Остановка начисления штрафов

Избавляетесь от неприятных начислений по штрафам.

После подачи заявления все суммы долгов фиксируются, поэтому вам не придется платить какие-либо дополнительные комиссионные взносы.

Сможете полноценно пользоваться банковскими картами.

Сможете полноценно пользоваться банковскими картами. После регистрации банкротства, вы сможете продолжить работу с финансовыми инструментами вашего банка.

Как это
работает?

1. Оценка ситуации на юридическом уровне

Мы проводим анализ вероятности списания долгов, проверяем вас по базам ФССП и ищем эффективные способы решения возникшей ситуации.

2. Заключаем договор

После подробной оценки вашей задолженности, мы определяем сроки банкротства и предлагаем подписать договор.

3. Подаем заявление в суд

На данном этапе будет назначен персональный юрист для предоставления ваших интересов в суде.

4. Осуществление процедуры банкротства

Процесс доводится до результата в сжатые сроки.

5. Списание долгов

В ходе всех действий выписывается решение о признании клиента банкротом – вы лишаетесь задолженностей, штрафов и прочих проблем финансового характера
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Наши
результаты

История проблемы

Татьяна осталась одна с детьми и долгами мужа после развода, ей пришлось оформить кредиты чтобы рассчитаться за долги которые оставил ей муж.
После того как её доход снизился платить больше возможности не было, начались звонки и давление от коллекторов, после долгих раздумий Татьяна решила обратится за помощью в списании долгов, после завершения процедуры банкротства Татьяна Николаевна была освобождена от дальнейшего исполнения всех кредитных обязательств, было списано 1 200 800 рублей

История проблемы

Валерия обратилась ко мне за консультацией когда с её карт уже начали удерживать денежные средства некоторые банки, плюс ко всему были звонки коллекторов ей и её знакомым.
Так как собственной квартиры у неё ещё нет, приходится арендовать жилье, а после всех удержаний, заработка едва хватает на проживание, недолго думая, было решено пройти процедуру и списать все долги.

История проблемы

Евгений брал кредиты на благоустройство и ремонт дома, после рождения ребенка, семейный бюджет сократился так как жена находилась в декрете и справляться с кредитной нагрузкой стало тяжело, поэтому было решено пройти процедуру банкротства и освободится от долгов.
В результате завершения банкротства было списано 953 000 рублей.
В результате завершения было списано 953 000 рублей

Ответы на
ваши вопросы

Когда лучше сделать заявку на оформление банкротства?

Согласно законодательным стандартам, размер долга для подачи заявки на банкротство должен составлять не меньше 500 000 рублей, а термин просрочки – от 90 календарных суток. При этом есть и исключения из правил, когда сумма может варьироваться до 50 до 500 тыс. руб. Наши специалисты поделятся тонкостями и особенностями заключения сделки.

Есть ливозможность самостоятельного банкротства?

Естественно, у вас есть такое право. Для этого нужно сформировать заявление для Арбитражного суда по месту прописки. Однако в таком случае вы будете взаимодействовать с независимым арбитражным сотрудником, работающим в пользу кредиторов.

Будет ли отобрана единственная недвижимость при банкротстве?

Она остается в вашей собственности, если речь не идет об ипотечном жилье.

Какова судьба имущества, нажитого в браке?

Если оно рассматривается как средство для реализации, скорее всего его выставят на торги для погашения задолженности.

Какие есть неприятные моменты в банкротстве? Вряд ли все обойдется так легко.

Для физических лиц основные сложности связаны с тем, что повторную процедуру можно будет пройти не раньше, чем через 5 лет. В остальном особые неприятности отсутствуют. Если собственность отсутствует, суд будет вынужден списать с вас долги.

Какими затратами сопровождается банкротство?

Важный платеж – вознаграждение финансового учреждения и государственная пошлина. Затраты на услуги юристов составляются в индивидуальном порядке и зависят от суммы долга, количества кредитов и имущества, которое есть в вашем распоряжении.

Есть ли вероятность отказа на банкротство?

Нет, каждый человек может стать банкротом, согласно законодательству.

Будет ли возможность брать кредиты в будущем?

Законодательство не запрещает брать средства в долг после объявления себя банкротом. При этом заемщику придется предоставить документы о прохождении процедуры банкротства в течение 5 последних лет.

Что случится при игнорировании долгов?

Скорее всего, вам не удастся комфортно пользоваться банковскими продуктами и картами. Список ограничений негативно сказывается на качестве жизни.

Могут ли отказать в банкротстве?

Подобный сценарий допускается, особенно если заемщик заведомо предоставляет ложные данные или обвиняется в недобросовестном оформлении кредитов. Обманывать государственные органы крайне не разумный шаг, который может повлечь неприятные последствия.

Узнайте как списать долги
и жить без звонков коллекторов

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