Если вы интересуетесь вопросом – как официально списать долги по кредитам в городе Благовещенске, то мы говорим, что сегодня это возможно. И связано это с выходом нового закона, который предусматривает и разрешает осуществлять банкротство физических лиц, а так же индивидуальных предпринимателей.

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К примеру, вы взяли потребительский кредит около 1 миллиона рублей, потеряли работу и не можете его выплачивать – в данном случае закон пойдет вам на встречу, так как потеря работы является веской причиной в случае платежеспособности физического лица. Причем виды долгов для банкротства физ.лиц рассматриваются самые разные:

банковские кредиты

задолженности по жкх

штрафы

пени

и многие другие.

Данной деятельностью занимается юрист по банкротству

Банкротством физических лиц занимается специалист в данной области – юрист по банкротству. Он знает, какие документы необходимо собрать, в какие инстанции обратиться. И сделать это быстро и оперативно. Только такой специалист, как юрист по списанию долгов (кредитов),поможет вам решить ваши проблемы с задолженностью.

Банкротство физических лиц в Благовещенске – цена услуги

Если вы хотите узнать цену на банкротство физического лица в Благовещенске, то вам необходимо обратиться к нам с вашей задолженностью. Так как нет одной фиксированной стоимости на услуги юриста. Все долги разные, как по виду, так и по денежной сумме, поэтому стоимость обговаривается при личной консультации (консультация бесплатная).Звоните прямо сейчас и мы обсудим с вами ваши денежные трудности. Телефон для связи: +7 914-396-88-07